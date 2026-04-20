Над Волгой перед грозой заметили редкие облака

Перед грозой жители наблюдали над Волгой редкое атмосферное явление — облака asperitas (в переводе с латыни «шероховатость»).

Как пояснил ученый-метеоролог Максим Червяков, на кадрах видны слоистые облака с хаотично-волнистой нижней стороной, напоминающей бурное море.

Asperitas — самый «молодой» тип облаков, официально внесенный в Международный атлас только в 2017 году. Современная теория связывает их формирование с грозой: крупные капли в нижней части облака испаряются в сухом воздухе, создавая «пальцы» плотного воздуха, которые при сдвиге ветра растягиваются в хаотичные волны.

