Настоящий возраст дуба-великана из Тинь-Зиня установлен учеными

В Энгельсе специалисты установили точный возраст дуба-великана в урочище Тинь-Зинь.

Оказалось, что дереву 111 лет, что почти вдвое меньше ранее предполагавшихся 200 лет. Исследование провела организация «Древо жизни» совместно с минприроды региона.

Несмотря на солидные годы, у дуба вся жизнь впереди, поскольку такие деревья могут жить до 500–600 лет. Для его сохранения эксперты рекомендовали провести санитарную обрезку и установить защитное ограждение.

Работа с дубом — часть большой экологической программы. В этом году «Древо жизни» уже передало районам области более 350 тыс. сеянцев сосны и акации для высадки на 90 гектарах, а также дополнительно 85 тыс. молодых сосен.

Наталья Мерайеф