Нелегальной саратовской гостиницей на Комбайне заинтересовался Александр Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушении прав жителей посёлка Комбайн.

В течение трёх лет в жилой зоне работает частная гостиница, построенная на участке под ИЖС. Владелица сдаёт её для праздников и краткосрочной аренды, а постояльцы постоянно шумят и нарушают общественный порядок.

Несмотря на многочисленные жалобы жителей и даже судебное решение, запрещающее использовать здание как гостиницу, ситуация не изменилась. Ход расследования теперь курируется центральным аппаратом Следственного комитета.