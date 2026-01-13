Невосполнимая утрата: в военной спецоперации погибли уроженцы Саратовской области

В Саратовской области сообщили о новых потерях в зоне проведения специальной военной операции.

Информацию о гибели военнослужащих подтвердили местные администрации.

Мэрия Саратова сообщила о смерти Андрея Красичкова.

Администрация Энгельсского района выразила соболезнования в связи с гибелью Валерия Подкорытова, Алексея Капиткина и Максута Табакова.

Редакция районной газеты «Вперед 64» сообщила о церемонии прощания с Владимиром Мацуком. Он служил стрелком и наводчиком-оператором в штурмовом танковом подразделении и погиб на передовой при выполнении боевой задачи.

Губернатор области и главы муниципалитетов направили родным погибших искренние соболезнования.

Ольга Сергеева