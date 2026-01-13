Невосполнимая утрата: в военной спецоперации погибли уроженцы Саратовской области

В Саратовской области сообщили о новых потерях в зоне проведения специальной военной операции.
Информацию о гибели военнослужащих подтвердили местные администрации.
Мэрия Саратова сообщила о смерти Андрея Красичкова.
Администрация Энгельсского района выразила соболезнования в связи с гибелью Валерия Подкорытова, Алексея Капиткина и Максута Табакова.
Редакция районной газеты «Вперед 64» сообщила о церемонии прощания с Владимиром Мацуком. Он служил стрелком и наводчиком-оператором в штурмовом танковом подразделении и погиб на передовой при выполнении боевой задачи.
Губернатор области и главы муниципалитетов направили родным погибших искренние соболезнования.
Ольга Сергеева