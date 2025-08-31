Николай Панков: Помог семьям участников СВО собрать детей в школу

Сборы в школу всегда волнительны для детей и родителей. Решил помочь в этом нелёгком деле семьям наших героев, которые погибли, защищая Родину.

В этом году удалось посетить семьи героев в Пугачеве и Ершове. Привёз детям рюкзаки, канцелярию, познавательные книги. Пообщался с членами семей. Особо отмечу, семьи замечательные, добрые, скромные. Достойны своих героев. У каждого из них своя славная история. Обменялись контактами, буду оказывать им помощь по всем необходимым вопросам.

Хороший пример всем нам показывает Вячеслав Володин. Он оказывает огромную помощь нашим ребятам на фронте и их семьям. Благоустраивает госпитали и реабилитационные центры для участников СВО в рамках личных благотворительных проектов. По заданию спикера законодательная работа Госдумы направлена на помощь участникам СВО и членам их семей. Одна из актуальных мер — дети наших героев поступают в вузы страны по отдельной квоте. Такая возможность есть и у самих участников спецоперации.

Наша обязанность помогать семьям героев. В различных вопросах, начиная от коммунальных до правовых. Призываю депутатов всех уровней подключиться к этой работе. Без привязки к знаковым датам, ежедневно. Это самое малое, что мы можем для них сделать.