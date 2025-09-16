Николай Панков рассказал об открытии осенней сессии Госдумы

Началась осенняя сессия Государственной Думы. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

«Председатель Вячеслав Володин обозначил задачи, которые предстоит решать.

В том числе это и те наказы, которые жители озвучили депутатам на встречах в летний период.

Приоритетными остаются законы, которые инициировал наш президент Владимир Путин.

Законопроекты по защите детей и сбережению их здоровья.

Законы по поддержке участников СВО и их семей.

Кроме того, для жителей нашей области важны решения по развитию речного транспорта, очистке рек и вопросы ЖКХ.

Предстоит и большая работа над формированием бюджета страны для дальнейшего развития.

Уверен, осенняя сессия будет насыщенной и плодотворной», — подчеркнул Николай Панков.