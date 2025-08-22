Николай Панков встретился с жителями Ершовского района

Депутат Госдумы Николай Панков работает в своём в избирательном округе.

В Ершове он провёл приём граждан, где жители рассказали о волнующих их проблемах. Об этом сообщил телеграм-канал помощников депутата.

Особого внимания сейчас требует ситуация жителей дома № 11 по ул. Космонавтов. В июле от взрыва бытового газа здесь пострадали несколько квартир. Люди временно проживают в общежитии, там есть всё необходимое, но условия далеки от домашнего комфорта. На встрече они просили ускорить начало восстановительных работ, чтобы как можно скорей вернуться в свои квартиры.

Николай Панков подчеркнул, что сделает всё возможное, чтобы ускорить поступление средств на эти работы. Через несколько дней после встречи пострадавший дом начали восстанавливать. Жителям перечислили единовременную материальную помощь и компенсации за утраченное имущество.

Будет решена давняя проблема жителей посёлка Учебный. К осени здесь наладят уличное освещение. Люди смогут безопасно добраться на работу, отвести детей в школу и детсад. Николай Панков напомнил руководству муниципалитета, как важно уделять больше внимания таким посёлкам в составе города. Не забывая о ремонте дорог, детских площадках, покосе травы и других вопросах благоустройства.

Есть нарекания у жителей района и к одному из предприятий по производству щебня. По их словам, оно построено без шумоизоляции. Усугубляют шум и подъезжающие большегрузы. Николай Панков обратится в областную прокуратуру, чтобы права людей на тишину в ночное время были соблюдены.

От жителей многоквартирных домов поступили жалобы на проблемы ЖКХ. В том числе, на протекающие кровли, неисправную электропроводку, несправедливые коммунальные начисления.

«Спасибо ершовцам за открытый конструктивный диалог. Будем разбираться по всем вопросам, с которыми пришли люди. Чтобы защитить их законные права, сделать их жизнь комфортней и безопасней», — отметил Николай Панков.