«Новые люди» выдвинули 36 кандидатов на выборы в Саратовскую городскую Думу VII созыва

I конференция , на которой Региональное отделение в Саратовской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» определила 36 кандидатов в списке кандидатов по одномандатным избирательным округам, состоялась 8 июля.

Особое внимание партия планирует уделить сохранению объектов культурного наследия, благоустройству общественных пространств, защите Волги и реализации экологических инициатив. Важной частью работы станет поддержка творческих проектов и молодых талантов, создание новых возможностей для культурной жизни города.

«Мы идём на выборы с командой, которая уже сегодня реализует общественные, экологические, спортивные и культурные проекты. Для нас важно не просто говорить о переменах, а создавать их вместе с жителями», — подчеркнули в региональном отделении партии «Новые люди».

