Об экологических достижениях Саратовской области в 2025 году

Саратовская область демонстрирует хорошие показатели по улучшению экологической обстановки в регионе.

Посадка деревьев, очистка рек и вторичная переработка – три экологических столпа, благодаря которым улучшается природа и среда проживания в Саратовской области. Проводимые акции в рамках каждого из трех направлений способствуют сплочению жителей региона перед вопросами экологии и повышению у них уровня экологической культуры, что соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Еще больше деревьев

В осенний период текущего года в Саратовском регионе было произведено высаживание новых лесных массивов на площади 1,8 тыс. гектаров. В общей сложности, за 2025 год, если учитывать и весенние мероприятия, лесовосстановительные работы охватили 4 тыс. гектаров. Наибольший объем новых древесных насаждений появился в Вольском, Лысогорском, Ровенском, Красноармейском, Екатериновском и Базарно-Карабулакском районах. Преимущественно высаживались сосны, параллельно с дубами и белыми акациями.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Практически весь посадочный материал был выращен в местных питомниках. В настоящее время в области функционирует 12 подобных учреждений, занимающих общую площадь 126 гектаров. В этом году в них было выращено 11 млн саженцев. Дополнительно 300 тысяч саженцев выращено на территории лесного питомника национального парка «Хвалынский». Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин замечает, что Саратовская область последовательно расширяет площадь своих лесов. «По поручению губернатора области Романа Бусаргина лесной фонд региона ежегодно увеличивается на 4 тысячи гектаров», — делится также министр.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Основными породами деревьев, формирующими лесной ландшафт области, являются сосна обыкновенная и дуб черешчатый. Лесопосадки, осуществленные в этом году, на 80% состоят из сосновых насаждений, в том числе с улучшенными генетическими характеристиками, а оставшиеся 20% приходятся на лиственные породы, такие как дуб, акация белая, вяз и ясень. В связи с изменениями климата перспективной породой считается акация белая, отличающаяся повышенной устойчивостью к пожарам и меньшей требовательностью к уровню влажности и плодородию почвы. За последние три года в лесном фонде региона уже сформировано 442,6 гектаров насаждений акации.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Существенную роль в увеличении лесов на территории Саратовской области сыграли акции «Сохраним лес» и «Сад памяти», проводимых в Саратовской области в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Данные мероприятия в текущем году позволили высадить около 12 миллионов новых деревьев. Министерство природных ресурсов и экологии области ежегодно организует весенние и осенние мероприятия по высадке деревьев, направленные на повышение осведомленности населения о значимости сохранения и увеличения лесных ресурсов.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

В весенний период прошла экологическая инициатива «Сад памяти», благодаря которой было посажено приблизительно 9 миллионов саженцев сосны, дуба, акации и других древесных пород. Вблизи социальных учреждений, таких как общеобразовательные школы и детские сады, а также на территориях скверов и парков, были высажены каштаны, рябины, березы, ивы, клены, черемуха, тополя, липы, катальпы и туи. В общей сложности, в муниципальных образованиях на 155 территориях было высажено 12 тысяч деревьев и кустарников.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Ежегодно, в осенний период, с сентября по ноябрь, в области проводится всероссийская акция «Сохраним лес». Мероприятие рассчитано на посадку около 3 млн деревьев. По словам министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Константина Доронина, с каждым годом количество участников экологических инициатив возрастает, и особенно важно, что активное участие в них принимает молодое поколение – учащиеся школ, студенты, добровольцы. Можно с уверенностью подчеркнуть, что подобные мероприятия ориентированы на экологическое просвещение молодежи, формирование бережного отношения к окружающей среде и, в целом, на увеличение площади лесных насаждений в регионе.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

К очистке рек

Ярким событием стали очистка и углубление дна реки Аткара в Аткарске, проводимые в рамках проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». По инициативе губернатора Саратовской области, Романа Бусаргина, осуществляется комплекс мер по оздоровлению данного водоема. Планируется, что очистка протяженностью 4,3 км займет четыре года, начиная с 2025 и заканчивая 2028 годом. Эти мероприятия призваны улучшить проточность реки и свести к минимуму вероятность затоплений жилых районов в период весеннего половодья. В работах первого этапа были задействованы два экскаватора и специальные понтонные конструкции.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Федеральная программа по восстановлению рек предварительно составлена до 2027 года. В нее включены четыре проекта по очистке рек в регионе: Большой Узень в Краснопартизанском районе, Большой Иргиз в Пугачеве, Идолга в Татищевском районе и Хопер в Балашове.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Осенью этого года в Саратове состоялось 34-е заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа, собравшее представителей из ряда регионов, включая Татарстан, Калмыкию, Волгоградскую, Астраханскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Самарскую и Саратовскую области. Участники Бассейнового совета представили отчеты о деятельности рабочих групп в субъектах РФ и мониторинге федерального проекта «Вода России». Обсуждались вопросы планирования и реализации мероприятий уполномоченными органами исполнительной власти в рамках межбюджетных трансфертов.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

В своем выступлении министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин отметил, что в 2025 году за счет федеральных субвенций в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» были проведены подготовительные работы и расчищен участок реки Аткара длиной около 1 км. В следующем году работы будут продолжены.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин также рассказывает, что в регионе активно реализуется акция «Вода России», которая дважды проводилась на региональной площадке. За три года количество ее участников увеличилось вдвое, достигнув 12 тысяч человек, а общая протяженность очищенной береговой линии возросла в три раза, до 1500 км.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

В этом году было организовано более 700 мероприятий с участием 10 тысяч волонтеров. Акция направлена на очистку берегов и повышение экологической грамотности и экологической культуры населения.

Все вместе за переработку!

Забота о природе становится эффективнее, когда подключаются дополнительные инструменты. Элементом, объединяющим деревья и реки, становится переработка отходов. Речь идет о двух акциях «БумБатл» и «Водорослям крышка», проводимых в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Инициатива всероссийского уровня «БумБатл» нацелена на сбор вторсырья из бумаги. Акция стартовала в марте, а ее итоги были озвучены в ноябре. На конец октября в экоцентр «Экологизатор» поступило свыше 9 тонн макулатуры. Горожане сдали 9192 кг бумажных отходов, включая картон и упаковку. «В акции активно участвуют жители всех возрастов, чаще всего саратовцы от 30 лет и старше, а также молодежь», — сообщила представитель экоцентра Татьяна Хохлова.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Сбор макулатуры – это не просто благотворительная акция, а вклад каждого в сохранение природных ресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин призывает всех к активному участию в сборе и передаче макулатуры в пункты приема, чтобы жители области вместе смогли сделать планету чище и сберечь ее для будущих поколений.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Представитель экоцентра Татьяна Хохлова отметила, что экоцентр также принимает книги, которые впоследствии размещаются на полке для обмена. Любой желающий может оставить книгу или взять любую бесплатно. «Мы сохраняем все принесенные к нам книги», — подчеркивает Татьяна Хохлова.

Еще одним экологическим достижением этого года для региона можно назвать то, что в Саратовской области собрано около 15 тонн пластиковых крышек в рамках акции «Водорослям крышка». В этом проекте удивительным образом сочетается вторичная переработка и очистка рек.

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Осенний этап проекта в Саратовской области завершился значительным объемом подготовленных крышек. Совместными усилиями жителей региона собрано и направлено на переработку 14 780 кг крышек. Из этого объема 11 462 кг собрали самые активные участники – дети. В телеграм-канале «Водорослям крышка» отмечается значимость мероприятия: «Спасибо каждому, кто приносил крышечки, помогал в сборе и логистике, рассказывал о проекте и вовлекал друзей. Благодаря вам этой осенью в Волгу будут выпущены тысячи мальков травоядных рыб, которые помогут очистить реку от патогенных водорослей».

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Средства, полученные от переработки пластика, пойдут на приобретение мальков травоядных рыб, таких как толстолобики, сазаны и белые амуры, для выпуска в Волгу. Эти виды рыб играют важную роль в естественной очистке воды, удаляя вредоносные сине-зеленые водоросли. Здесь следует отметить такое оригинальное и комплексное участие в очистке рек.

Как замечает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин: «Жители области активно участвуют в экологической акции «Водорослям крышка», нацеленной на раздельный сбор и поддержание биоразнообразия. Участие нашего региона в этой экологической инициативе способствует оздоровлению реки Волги, что является одной из приоритетных задач национального проекта «Экологическое благополучие».

Фотоматериалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Дуся Иванова