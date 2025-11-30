Роскомнадзор объявил о поэтапной блокировке WhatsApp в России

WhatsApp в России заблокируют полностью.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) официально объявила о начале поэтапной блокировки мессенджера WhatsApp на территории России.
Решение связано с полным импортозамещением сервиса отечественным национальным мессенджером Max.
Как отмечают в Госдуме, с завершением этого процесса WhatsApp от американской компании Meta* более не имеет перспектив для работы в российском правовом поле.
Напомним, что компания Meta признана в России экстремистской, и ее деятельность на территории страны запрещена.
*Принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
Ольга Сергеева