Объем инвестиций в Саратовской области по итогам 2025 года ожидается на уровне не менее 337 млрд рублей

Министр инвестиционной политики Александр Марченко на заседании Правительства Саратовской области выступил с докладом о планах и приоритетных задачах по повышению инвестиционной привлекательности региона на 2025 год.

Он отметил, что рост инвестиционных показателей, который наблюдается в регионе в последние 3 года, стал возможен благодаря изменению подходов к реализации инвестиционной политики в регионе. С 2022 года внедрена новая экосистема поддержки инвестиционной деятельности. В первую очередь, это создание комфортных условий для реализации проектов в регионе и режим «одного окна», который позволяет устранять любые административные барьеры на пути инвестора.

Министр рассказал, что за последние три года в регионе были успешно внедрены Региональный и Муниципальный инвестиционные стандарты, что значительно улучшило координацию с органами местного самоуправления и повысило их вовлеченность в работу с инвесторами. Также проведена серьезная работа над инвестиционным законодательством, разработаны новые меры поддержки и расширены налоговые льготы.

Александр Марченко подчеркнул важность сотрудничества с федеральными институтами развития, такими как АСИ, ВЭБ.РФ, Туризм.РФ, Корпорация МСП, Иннопрактика, Центр поддержки инжиниринга и инноваций и других, в поиске партнеров для региональных предприятий и привлечения грантов на их развитие.

«Убежден, что все запланированные направления создадут условия для дальнейшего инвестиционного развития региона, что позволит по итогам года достичь показателя по объему инвестиции в основной капитал в размере не менее 337 млрд рублей. Планируем, что будет привлечено не менее 30 новых инвестиционных проектов и создано 2600 новых рабочих мест. Общий портфель увеличится до 270 проектов с общей стоимостью 1,1 трлн рублей», — подытожил Александр Марченко.