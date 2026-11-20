С начала года мусоросортировочные комплексы компании «Ситиматик» в Энгельсе и Балаково приняли на обработку 88,1 тыс. тонн крупногабаритных отходов.

Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большая часть КГО — 70,7 тыс. тонн, поступила на энгельсский объект, балаковский комплекс принял порядка 17,5 тыс. тонн.

Неуклонный рост объемов образования крупногабаритных отходов в Саратовской области фиксируется на протяжении нескольких лет, однако по-прежнему не сопровождается увеличением количества мест и емкостей для их складирования. В то же время именно наличие или отсутствие специальных контейнеров, отсеков для КГО и их достаточный объем напрямую влияют на чистоту на площадках и прилегающих к ним территориях.

Нехватка специальных отсеков или бункеров-накопителей неизбежно приводит к тому, что граждане оставляют крупногабаритные отходы на земле возле контейнерных площадок. В свою очередь это провоцирует появление несанкционированных свалок, загрязняет территорию мест накопления ТКО, а также портит облик городских улиц и дворов.

Саратовский регоператор неоднократно обращал внимание ответственных лиц администраций городов и малых населенных пунктов на необходимость развития инфраструктуры для складирования КГО. Однако по большинству контейнерных площадок в области проблема остается нерешенной — крупногабаритные отходы по-прежнему некуда складывать, они остаются лежать около мест накопления. Первым положительным примером в наведении порядка в системе обращения с КГО является специализированная площадка в Энгельсе, куда местные жители могут привезти не только крупногабаритные отходы, но и древесно-растительные.

Напомним, к крупногабаритным отходам относятся пришедшие в негодность предметы быта, которые не помещаются в стандартные контейнеры для ТКО: мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилья. Их вывоз осуществляется в соответствии с нормами СанПин 1 раз в 7 дней.

Отметим, в состав КГО не входят древесно-растительные, строительные отходы (бетон, кирпичи, бревна, доски, строительные смеси и т.д.) и автозапчасти, в том числе шины. Вывоз данных отходов осуществляется на лицензированные полигоны силами тех, у кого образовались такие отходы. В случае их появления на контейнерных площадках или рядом с ними, вывоз должен обеспечить собственник земли, на которой они оставлены.