Совет Думы направит запрос об организации площадок для такси в аэропорту Саратова. Об этом 19 ноября заявил исполняющий полномочия Председателя Саратовской областной Думы Роман Грибов.

Применение принятого накануне закона о штрафах за навязывание услуг такси на территории саратовского аэропорта вне специально отведенных зон обсудили сегодня депутаты, входящие в Совет Думы.

«Решение это оправдано – для безопасности пассажиров и авиасообщения в целом, а также защиты перевозчиков, которые работают в правовом поле, – отметил Роман Грибов. – В то же время депутаты разных фракций задавали обоснованные вопросы о том, как нормы применят на практике. Изменения административного законодательства не должны превращаться в штрафы ради штрафов. Необходимо убедиться в том, что для граждан и для легальных перевозчиков созданы прозрачные и удобные условия.

Самый принципиальный вопрос – на каких условиях и какие агрегаторы получают доступ к этим площадкам, проводятся ли конкурсные процедуры или аукционы, то есть соблюдаются ли принципы честной конкуренции».

По инициативе Романа Грибова будет создана рабочая группа, в которую войдут депутаты и представители Правительства региона. Помимо этого, будет направлен соответствующий запрос в компанию, которая обеспечивает работу международного аэропорта «Гагарин».

«Задача – не запрещать нерегулируемую деятельность, а формировать понятную и комфортную систему транспортного обслуживания людей. В рамках парламентского контроля работу эту будем вести», – подчеркнул и.п. Председателя Саратовской областной Думы.