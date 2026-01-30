Обкатка трамвая «тройки» начнется в марте

Составлены и согласованы графики технической обкатки на первом участке трамвайного маршрута № 3 от 6-й Дачной до Кировского депо.

Как сообщил в соцсетях губернатор Роман Бусаргин, после завершения этого процесса можно будет организовывать рабочее движение для пассажиров.

— Обкатка начнется в марте. На выполнение всех технических условий, проверку рельсов и контактной сети уйдёт определённое время. Как показал запуск других маршрутов — около 2 недель. Специалисты уже готовят подвижной состав к техническим испытаниям рельсового полотна. Непосредственно на строительной площадке на участке от 6-й Дачной до Кировского депо задействованы 375 человек и 67 единиц техники. Здесь проводится выправка пути, обустройство остановочных площадок, электромонтажные работы, установка опор под контактную сеть. Все озвученные ранее сроки представители подрядной организации подтверждают, — уточнил глава региона.

Параллельно продолжается подготовка к благоустройству территории вдоль маршрута № 3. Основной пласт работ будет выполняться силами городской администрации. Все планы и графики должны быть составлены таким образом, чтобы не создавать помех движению трамваев, а также неудобств пассажирам.

Напомним, реконструкция маршрута № 3 ведется в рамках масштабного проекта по развитию трамвайной сети Саратова, начатого при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Ранее были введены обновленные маршруты №№ 6, 8 и 9.

Подготовила Ольга Сергеева