Облдума рассмотрела значимые законопроекты

Сегодня на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрен ряд законопроектов, а также кандидатуры на должности мировых судей.

🔸 Пакет поправок в закон об административных правонарушениях предусматривает ответственность за неисполнение правового акта губернатора, принятого на основании решений оперативного штаба области.

🔸 Также предложено синхронизировать некоторые региональные нормы с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

🔸 Закинициатива депутатов Юлии Литневской, Евгения Ковалева и Игоря Иванова вносится для защиты подрастающего поколения от пагубного влияния никотинсодержащей продукции и предусматривает ответственность за нахождение несовершеннолетних в специализированных местах, предназначенных для реализации таких товаров.

🔸 Законопроект, внесенный Советом муниципального образования Балаково, устанавливает ответственность за размещение объявлений и других информационных материалов вне установленных для этого мест.