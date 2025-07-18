Обнаглевший заяц не уступал дорогу саратовскому автомобилисту

Заяц устроил «дорожный контроль» в Хвалынском районе.

В Саратовской области произошел забавный инцидент: на дороге в Хвалынском районе автомобилисту пришлось вести переговоры с местным зайцем, который не спешил уступать путь. Видео с «дорожным конфликтом» быстро разошлось по соцсетям.

«Товарищ заяц, разрешите проехать», — вежливо обратился водитель, после чего ушастый пешеход все же пропустил машину.

Как отмечают в местном охотхозяйстве, животному пока нечего бояться — сезон охоты на зайцев откроется только 25 октября.