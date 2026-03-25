Общественный транспорт в Саратове переживает новый этап

Глава регионального минтранса Николай Сергеев рассказал о результатах модернизации отрасли и планах на ближайшую перспективу.

По его словам, уже запущены три обновленных трамвайных маршрута — №№ 6, 8 и 9, вскоре откроется рабочее движение и на первом этапе реконструкции маршрута № 3. Продолжается перевод автобусов на брутто-контракты, что кратно снижает число жалоб. Также спустя 30 лет возрождены скоростные речные перевозки — в планах поставка новых «Валдаев» и «Метеора», запуск речного такси до аэропорта «Гагарин».

Главная задача сейчас — обеспечить устойчивую работу обновленного транспорта. «Расходы на электротранспорт совершенно несопоставимы с действующими тарифами, — отметил министр. — Актуализация цен назрела».

При этом, подчеркнул он, о кратном повышении речи не идет: важно найти баланс между социальной составляющей и возможностью предприятий сохранять высокое качество. Все льготные проездные и комплексные предложения останутся.

