Общество «Знание» приглашает на выставку шума и экспериментальной музыки

На площадке «Дома Знаний» начала работу просветительская экспозиция «Саратовский музей шума и экспериментальной музыки».

Её создателями стали лекторы Российского общества «Знание» — художник Анастасия Орлова и музыкант-инженер Арсений Горбачёв.

В первый день выставку посетили более 300 человек. Гости познакомились с историей шумовой музыки и смогли лично испытать редкие инструменты. Среди экспонатов — терменвокс, созданный в 1920 году, и советские аналоговые синтезаторы. Каждый желающий мог попробовать себя в роли шумового музыканта.

«Это интерактивное пространство посвящено исследованию звука и сохранению наследия саратовских шумовых проектов», — рассказала Анастасия Орлова. По словам Арсения Горбачёва, главная цель — познакомить публику с эволюцией звуковых экспериментов и популяризировать независимые музыкальные течения.

Выставка будет работать до конца 2026 года. Вход — по предварительной регистрации на сайте Общества «Знание».

Ольга Сергеева