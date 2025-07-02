Объявлен сбор средств раненому в зоне СВО саратовскому врачу Мамедову

В Саратовской области организован сбор средств для врача-психиатра Санана Мамедова, получившего ранение в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что Мамедов, работающий в Аткарской психиатрической больнице, добровольно отправился на фронт.

Ранее он дважды участвовал в гуманитарных миссиях в ЛНР и ДНР в составе мобильной медицинской бригады

Перечислить денежные средства можно на карту Сбербанка:

2202 2003 9631 1902 (получатель: Ольга Александровна Е.)

Контактный телефон: 8 (927) 117-88-63

В назначении платежа необходимо указать: «Помощь СВО РФ» либо «Помощь фронту РФ».

Акция организована администрацией Аткарского района. Подробности – в официальном телеграм-канале муниципалитета.