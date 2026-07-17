Очереди за бензином: прокуратура отменила все штрафы саратовцам за остановку у АЗС

Прокуратура встала на сторону водителей, оштрафованных в очередях за бензином.

Тысячи рублей штрафов, выписанных автомобилистам за стояние в очередях на топливо, оказались под вопросом. Прокуратура Саратовской области вмешалась в ситуацию после серии публикаций СМИ о скоплении машин у заправок на Симбирцева и Вольском тракте.

Камеры ЦАФАП безжалостно фиксировали автомобили под запрещающими знаками, выписывая владельцам по 2 250 рублей. Однако проверка показала: автоматика не различала преднамеренную парковку и вынужденную остановку, вызванную дефицитом топлива и отсутствием объездных путей.

Водители, по мнению надзорного ведомства, действовали в условиях крайней необходимости. Прокуратура опротестовала незаконные постановления и провела экстренное совещание с ГИБДД. Результатом стала корректировка алгоритмов работы камер — теперь подобные ошибки должны быть исключены.

Рассмотрение протестов и отмена уже выписанных штрафов остаются на личном контроле прокуратуры. Водители, попавшие в ловушку системы, могут вздохнуть с облегчением: закон оказался на их стороне.

Ольга Сергеева