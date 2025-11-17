Охотник напал на саратовского инспектора во время проверки документов

В Саратовской области участились случаи браконьерства и нападений на инспекторов.

За ноябрь в ходе более 200 рейдов сотрудники комитета охотничьего хозяйства совместно с полицией и Росгвардией выявили 4 нарушения. В частности, за последние две недели были задержаны охотники без документов в Татищевском, Балашовском, Базарно-Карабулакском и Вольском районах.

В Вольском районе произошел резонансный инцидент: во время проверки один из охотников применил силу к инспектору. Злоумышленника задержали, по факту нападения проводится проверка.

Всего с начала года в регионе зафиксировано 9 случаев незаконной охоты, по четырем из них возбуждены уголовные дела. Нарушителям грозят штрафы от 500 до 4000 рублей.

Ольга Сергеева