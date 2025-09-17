Около шоссе в водоеме под Саратовом обнаружили труп мужчины

В городе Балаково Саратовской области в водоеме было обнаружено тело мужчины.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, инцидент произошел вечером 15 сентября. Тело неизвестного, внешне возраста 40-45 лет, было найдено местным жителем.

Труп находился в воде, примерно в тридцати метрах от дорожного полотна Ивановского шоссе.

К месту происшествия были вызваны спасатели, которые подняли тело на берег. В настоящее время сотрудниками следственных органов выясняются личность погибшего и обстоятельства, при которых гражданин погиб.

Подготовила Ольга Сергеева