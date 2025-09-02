Окрестности села Безымянное в Энгельсском районе страдают от опустынивания

Местные жители бьют тревогу из-за активного распространения песчаных насыпей и участившихся пыльных бурь.

Фермер Ермек Сундеткалиев связывает это с разрушением лесополос — выкорчеванные и старые посадки больше не защищают почву от ветровой эрозии. В результате плодородный слой выветривается, а территория всё больше напоминает пустыню.

Фотографии песчаных бурь, опубликованные в соцсетях, привлекли внимание к проблеме. Жители требуют от властей срочно восстановить лесозащитные полосы и разработать программу по сохранению почв. Бездействие может привести к необратимым последствиям для сельского хозяйства всего региона.