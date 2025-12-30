В преддверии новогодних и рождественских праздников все оперативные и экстренные службы Саратовской области переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, такую задачу поставил губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона подчеркнул, что приоритетом является безопасность граждан и стабильная работа систем жизнеобеспечения. Особое внимание будет уделено жилищно-коммунальной сфере и всей жизненно важной инфраструктуре.

«В праздничный период должна быть обеспечена штатная и бесперебойная работа коммунального хозяйства и всех ключевых объектов инфраструктуры. Наша главная задача – чтобы жители области чувствовали себя в безопасности, а любые нештатные ситуации оперативно устранялись», — отметил губернатор Роман Бусаргин.

Профильным ведомствам и муниципальным образованиям поручено усилить дежурные смены, обеспечить готовность техники и персонала, а также наладить оперативное взаимодействие между службами для быстрого реагирования на любые ситуации.

Подготовила Ольга Сергеева