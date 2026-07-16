От зависимости — к спорту: ветеран СВО поделился своей историей в проекте «Непобедимые»

В Красноармейском районе активисты проекта «Непобедимые: поддержка инвалидов СВО» рассказали о том, чем семья и близкие могут помочь ветеранам, пережившим тяжелую травму.

Личной историей с аудиторией поделился участник команды «Непобедимых», ветеран СВО Владимир Люльков. Он пережил тяжёлое ранение, ампутацию руки и долгий период реабилитации, во время которого пришлось не только учиться новым бытовым навыкам, но и бороться с депрессией и пагубными пристрастиями.

«Я через всё это прошёл, было непросто, но благодаря поддержке близких, сейчас у меня совсем другая жизнь: есть планы на будущее, спорт, общественная работа. И я хочу своим примером помогать ребятам, чтобы они знали, что жизнь продолжается даже после тяжелой травмы», — рассказал Владимир.

Среди участников встречи были специалисты социальных учреждений, родные военнослужащих, сами ветераны СВО.

Поприветствовал «Непобедимых» и глава района Александр Бурмак. Он анонсировал появление в Красноармейске волонтерского центра и пригласил общественников на открытие.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и входит в ТОП лучших тематических проектов в России.

Евгения Смирнова