Отдыхающим детского оздоровительного лагеря в Саратовской области напомнили о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги

В детском оздоровительном лагере имени Зои Космодемьянской в Саратовской области прошел профилактический урок «Уступи дорогу поездам!». В нем приняли участие 175 детей и воспитателей.

Железнодорожники и представители транспортной полиции рассказали ребятам о том, почему нельзя переходить пути перед приближающимся поездом, находиться на объектах железной дороги в наушниках, подниматься на вагоны и опоры контактной сети со смертельно опасным напряжением 27,5 тыс. вольт.

В ходе мероприятия дети приняли участие в викторине, получили памятки по основным правилам поведения вблизи стальной магистрали.

Во время летних каникул железнодорожники традиционно усиливают профилактическую работу с несовершеннолетними. Подобные уроки регулярно проходят в детских садах, на пришкольных площадках и в оздоровительных лагерях Саратовской области.

ПривЖД призывает граждан быть максимально бдительными на объектах железнодорожного транспорта. Напоминайте своим детям, близким и друзьям об опасности нахождения вблизи железной дороги – своевременный разговор поможет предотвратить трагедию и сохранить жизнь.

Фото предоставлены пресс-службой ПривЖД