Оттепель в январе сделала лёд на водоёмах Саратовской области опасным для рыбалки

Тёплая погода подрывает безопасность льда в Саратовской области.

Неустойчивая зимняя погода создала серьёзную угрозу для любителей подлёдного лова в регионе. Из-за продолжительной оттепели ледовый покров на водоёмах стал рыхлым и непрочным.

Как сообщают местные рыболовные сообщества в соцсетях, на ряде водоёмов уже произошли опасные инциденты. Известны случаи, когда рыбаки проваливались под лёд, теряя снасти, но, к счастью, отделываясь лишь испугом и промокшей одеждой. На реке Сердоба под лёд ушёл снегоход, и сейчас владельцы пытаются организовать его подъём.

В связи с этим спасательные службы и власти Саратовской области настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от любых выходов на лёд до наступления стабильных морозов и восстановления его нормальной прочности. Соблюдение этого предписания является главной мерой предосторожности в сложившихся погодных условиях.

Ольга Сергеева