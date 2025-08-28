Озвучены планы развития территории бывшего аэропорта Саратова до 2037 года

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области поделилось информацией о текущих инициативах и планах по развитию участка бывшего аэропорта Саратова.

По данным чиновников, завершение комплексного освоения незастроенной территории аэропорта «Саратов — Центральный» намечено на 2037 год. В настоящее время продолжается подключение этой территории к электросетям в Кировском районе.

Также идет проектирование транспортной инфраструктуры на данной территории, а также проводятся изыскательские работы для повышения ее градостроительного потенциала.