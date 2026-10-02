Панков: На городские маршруты Балашова выходят новые автобусы

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» рассказал, что новые автобусы постепенно выходят на городские муниципальные маршруты по регулируемым тарифам в Балашове.

«На встречах жители Балашова часто жаловались на состояние городских автобусов. Это был уже изношенный и небезопасный, неэкологичный транспорт. Который прослужил много лет и нуждался в замене. Но средств у области и тем более района на это не было.

Решить проблему помог нацпроект президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни». На федеральные средства для Балашова приобретено 16 новых автобусов. Приоритет был отдан экологичным, на газомоторном топливе.

Новые автобусы постепенно выходят на городские муниципальные маршруты по регулируемым тарифам. Те, где наибольшая протяжённость и самый большой пассажиропоток. И где раньше транспорт был наиболее изношен. Это маршруты №№3/1, 5/1, 5Б/1, 6/1, 11, 12/1, 14А/1, 26/1, 27/1, 30/1.

Важно, чтобы район чётко контролировал соблюдение графика движения. И людям не пришлось долго ждать транспорт на остановках», — подчеркнул Николай Панков.