На заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ с участием главы Минстроя Ирека Файзуллина депутат Госдумы Николай Панков поднял вопрос о ситуации на рынке недвижимости.

Об этом депутат рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Обсудили ситуацию на рынке жилья. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал профильный комитет разобраться с необоснованным ростом цен и их сильным разбросом по регионам.

Спросил министра о парадоксе на рынке недвижимости. Сейчас не распродано более 82 млн кв. метров новостроек — это около 1,5 млн квартир. По законам рынка при падении спроса цены должны снижаться. Однако жильё не продаётся, а стоимость «квадрата» продолжает расти. Кто в этой схеме перекладывает свои риски на граждан? В текущей экономической ситуации этот вопрос стоит особенно остро.



Министр признал остроту проблемы и отметил, что ведомство уже ищет пути для стабилизации цен. Также Ирек Энварович предложил сформировать и направить конкретные инициативы к следующему заседанию. Будем обсуждать этот вопрос и в Госдуме на «правительственном часе» 25 ноября», — отметил Николай Панков.