Панков назвал прорывным решение Володина по модернизации трамвайных маршрутов

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в MAX отметил, что Вячеслав Володин помог найти прорывное решение для создания комфортной городской среды в Саратове.

«Это модернизация еще четырех трамвайных маршрутов, очень востребованных саратовцами. Маршрутов, которые сегодня не могут работать из-за того, что изношены пути, контактные сети и подвижной состав. Особенно много было этой зимой жалоб на задержки и поломки трамвая N11. Соединяющего густонаселенные поселки с центром города.

На сегодня при помощи спикера модернизированы трамвайные маршруты N6, 8, 9. Скоро начнется запуск самого востребованного трамвая N3. И хорошая новость, что начавшая модернизация поэтапно охватит и остальные трамвайные маршруты. Включая N4, 7, 10, 11. Это значит, что пассажиры не будут зависеть от прихотей частных автобусных перевозчиков. У людей всегда будет муниципальный комфортный и экологичный транспорт», — подчеркнул Николай Панков.