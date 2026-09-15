Панков отреагировал на жалобы жителей Балашова по отключению газа

Депутат Госдумы Николай Панков провел рабочее совещание в связи с отключением газа в многоквартирном доме по ул. 50 лет ВЛКСМ в Балашове

Ранее жители Рабочего городка неоднократно обращались к депутату с жалобами на работу УК «Мой дом». В связи с чем Николай Панков направлял запрос в прокуратуру области. По результатам проверки для устранения нарушений и проведения перерасчёта руководству УК «Мой дом» были внесены представления, а также возбуждены дела об административном правонарушении.

Теперь жители дома по ул. 50 лет ВЛКСМ столкнулись с другой проблемой — в многоквартирном доме уже несколько дней отсутствует газоснабжение. Депутат Госдумы оперативно провёл рабочее совещание с ответственными должностными лицами.

Подача газа возобновится в ближайшие дни.

«Люди исправно платят за коммунальные услуги. Но сейчас из-за отсутствия газа в домах жители остались без горячей воды и возможности приготовить пищу. Первоочерёдная задача — вернуть газ в дома в ближайшее время. Далее буду ставить вопрос о перерасчёте за некачественную услугу. Считаю, здесь снова необходимо участие надзорных и правоохранительных органов», — отметил Панков.

Об этом информирует паблик «Помощники Панкова» в МАКС.