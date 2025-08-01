Панков: По проекту Володина будут отремонтированы территории школ и детсадов в опорных сёлах Озинского района

Депутат Госдумы Николай Панков продолжает региональную неделю в Озинском районе, там, откуда начинается наша страна. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«По поручению Вячеслава Володина проехал опорные села района. Здесь по депутатскому проекту спикера будут отремонтированы школьные дворы и территории детских садов в опорных сёлах, а также в двух учреждениях райцентра.

Опорным сёлам требуется особое внимание. Володин справедливо отметил, в первую очередь необходимо сохранять школы и детские сады. Не будет их — не будет села. Опорные пункты выбраны как перспективные точки развития. Где будет сосредоточена инфраструктура и социальные учреждения. Например, в селе Балаши много многодетных семей. Вокруг возделываются поля, значит у людей есть работа. Детский сад уже готовится принимать большее количество детей. Поэтому проект Володина долгожданный и актуальный. Также отмечу, глава района Антонина Галяшкина вдумчиво подошла к подготовке проектов ремонта.

При помощи спикера Озинский район получил большие возможности для развития:

Несколько лет назад по инициативе Володина дорога на Озинки передана на федеральный уровень и капитально отремонтирована;

В прошлом году отремонтированы все дворы в многоквартирных домах райцентра и построены новые тротуары;

В этом году введён в эксплуатацию пришкольный бассейн, которым активно пользуются детишки всего района;

Достраивается современная поликлиника.

Все это повышает качество жизни на селе и помогает району развиваться», — подчеркнул Николай Панков.