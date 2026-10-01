Панков: Президент отметил огромную ответственность депутатов перед людьми

Выступая в Госдуме, президент России Владимир Путин отметил огромную ответственность депутатов перед людьми, которые доверили представлять их интересы.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс».

«Он подчеркнул, что будут выполнены в полном объеме все социальные обязательства перед людьми. Продолжится поддержка регионов, развитие экономики и реализация всех направлений, важных для людей. Сплоченность нашего общества — залог того, что вместе мы добьемся любых поставленных целей», – пишет Панков.