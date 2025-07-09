Панков призвал руководство «Облводоресурса» повысить зарплаты работникам предприятия

На региональной неделе депутат Госдумы Николай Панков работал в Ершовском районе. По приглашению трудового коллектива он побывал в селе Орлов Гай на расположенных там водопроводно-очистных сооружениях.

«Орлов Гай – большое село в Ершовском районе. Здесь расположены водопроводно-очистные сооружения «Облводоресурса». Которые обслуживают жителей Ершовского и Дергачёвского районов.

На региональной неделе приехал сюда по приглашению коллектива. Весной на встрече в Дергачах сотрудники рассказали о ряде проблем. Это низкие зарплаты, отсутствие индексаций, вопросы по распределению премий. А также ветхие коммуникации. Потери воды в сети более 50%. От этого страдают в конечном итоге жители. Которые вовремя платят, но не получают качественную услугу.

Такая ситуация не только в Ершове и Дергачах, но и в Пугачёве, Вольске. От жителей много жалоб на водоснабжение и канализацию. Значит, есть системные проблемы в работе «Облводоресурса». Которые в местных филиалах решить не могут или не хотят. Поэтому пригласил на встречу в Орлов Гай руководство предприятия.

Совместно обсудили, какие изменения нужны. Для качественного обслуживания жителей. И для повышения зарплат работникам, чтобы не потерять опытных специалистов. Отмечу, один из них трудится здесь уже 43 года. И даже на предприятии с тяжёлыми условиями труда женщины остаются женщинами. Красивыми, привлекательными. Хотя зачастую выполняют трудную работу. Такие рабочие коллективы надо беречь», — подчеркнул Николай Панков.