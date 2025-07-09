Шестнадцать учителей из Саратовской области получат президентские премии

Шестнадцать учителей из Саратовской области стали победителями конкурса на присуждение президентских премий за достижения в педагогической деятельности. Во втором этапе конкурса, завершившемся в 2025 году, были отобраны лучшие педагоги региона.

Каждый из победителей получит денежную премию в размере 200 тысяч рублей. Участвовать в конкурсе могли преподаватели с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю и стажем работы от трех лет.

Торжественная церемония награждения пройдет в рамках празднования Дня учителя, где традиционно чествуют лучших представителей профессии.