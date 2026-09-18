Панков проголосовал на выборах за стабильность

Депутат Госдумы Николай Панков проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы.

«Сегодня вместе с жителями проголосовал за стабильность и дальнейшее развитие нашей страны и области. В каждом районе должна продолжаться работа по решению вопросов, важных для людей.

Отмечу, на участках с утра много людей. Жителям удобно выбрать один из трёх дней для голосования. Граждане могут сделать свой выбор как в будний день, так и в выходной. Процедура организована доступно, понятно и удобно. Наблюдатели рассказали, что процесс идёт спокойно и в рамках закона.

Всех призываю прийти на избирательные участки и высказать своё мнение», — отметил Николай Панков.