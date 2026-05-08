Панков рассказал, как ведутся гарантийные работы в сквере на Прессовой

Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с жителями развитие мест отдыха в Заводском районе Саратова.

Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В сквере на Прессовой подрядчик обещает завершить работы в мае. Здесь в гарантийный период выявлены дефекты резинового покрытия и асфальта. Отмечу, в сквере всегда многолюдно. Поэтому важно обеспечить безопасность для детей на время ремонта.

За работами следят жители, спасибо им за неравнодушие. Именно они отстояли сквер. Не дали застроить территорию после сноса аварийных домов. Затем активно голосовали за строительство сквера в рамках федерального проекта. Вместе с жителями обсудили и дальнейшее развитие мест отдыха в Заводском районе», — отметил Николай Панков.