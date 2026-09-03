Панков рассказал о ремонте межрайонной дороги

После стратегического решения председателя Госдумы Вячеслава Володина о передаче всех крупных трасс на федеральный бюджет качество дорог в области стало совершенно другим.

Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Турковском районе завершается ремонт дороги Турки — Лунино — Марьино. Дорога очень важна для жителей Турковского, Романовского, Аркадакского и соседних районов. Она в разы сократит путь из Турковского до Романовского района. На долгожданный для жителей ремонт выделено более 460 млн рублей из федерального бюджета.

Во время работы в районе посмотрел, как проводятся работы. На объекте работает местная дорожная организация. Для них Турковский район — родной. Это хорошо, они понимают, насколько дорога важна для жителей. Поэтому спрос будет строгим. Отмечу, работает современная техника, а в штате организации почти 120 человек. Так масштабный ремонт дорог в области создаёт высокооплачиваемые рабочие места и налоговые поступления в бюджет», — отметил Николай Панков.