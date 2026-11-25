В Госдуме обсуждают ход реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В «правительственном часе» принимают участие заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.

Депутат Госдумы Николай Панков в эфире федерального ТВ обозначил вопросы, которые будут заданы на «правительственном часе». В том числе, по поводу стоимости жилья и тарифообразованию.

«Конечно, важно для каждого жителя, чтобы платежки стали дешевле. Это зависит от стоимости квадратного метра жилья. Задавая вопрос на комитете, нас интересуют вопросы, которые задают жители. Почему жилье, построенное ранее, никто не берет коммерческое, но оно дешевле не становится? Почему квадратный метр раз в полгода увеличивает свою стоимость? Чем это обосновано? Вот на эти вопросы, думаем, ответит министр», — отметил Николай Панков.

Ранее Панков поднимал вопрос стабилизации цен на жильё на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ с участием главы Минстроя Ирека Файзуллина.