Панков встретился с ветеранами и молодежью Заводского района

Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с заводчанами вопросы развития района и решение проблем людей.

О встрече он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В гимназии «Авиатор» встретились с представителями разных поколений. Это и молодёжь, и ветераны Заводского района. Среди них те, кто много лет работал на авиазаводе.

Здесь в гимназии воссоздан уникальный музей истории Саратовского авиационного завода. Ветераны говорят – всё сделано так, как было раньше. Для них это не просто экспонаты, а результат их труда. То, что они сами строили и проектировали. Горжусь этими замечательными людьми.

Бессменный хранитель музея – почётный ветеран САЗ Валентин Андреевич Аристархов. Отмечу, сегодня у него день рождения. По телефону поздравил его и сказал спасибо за то, что всю жизнь он посвятил труду на благо людей.

Хорошая идея возникла у ветеранов – создать для музея свой гимн. Стихи уже есть, осталось положить их на музыку. Для этого они предлагают кантату, написанную Германом Занориным, когда-то возглавлявшим хоровую капеллу САЗ. По этому поводу переговорил с ректором саратовской консерватории, сыном автора кантаты – Александром Занориным. Он обещал помочь.

Тёплый разговор получился и за чаем. О развитии района и решении проблем людей, помощи нашим бойцам СВО и многом другом. Продолжим вместе решать проблемы района», — отметил Николай Панков.