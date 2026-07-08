Депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями посёлка Князевка в Заводском районе Саратова.

От них поступило много обращений по вопросам благоустройства.

Об этом депутат рассказал в своём канале в мессенджере «Макс».

«Один из основных — необходимо отсыпать твердым материалом подход к пешеходному мосту между Князевкой и пос. Лесопильный. Обязательно решим этот вопрос с районной администрацией. Люди не должны ходить по грязи, а тем более дети, идущие в школу. Также для безопасности жителей необходимо наладить освещение на 1-м Князевском проезде. И привести в порядок покрытие на ул. Князевской. Этого тоже будем добиваться.

Также жители попросили ограничить скорость движения на въезде в посёлок. Готов поднять вопрос об установке «лежачих полицейских». Но сначала жители должны прийти к общему мнению на сходе.

Вопросы работы общественного транспорта всегда непростые. С перевозчиком обсудим возвращение большого автобуса на маршрут № 7. Чтобы люди ездили комфортно, не в тесноте. Тем более, что на коротком маршруте установлена высокая стоимость билета — 50 руб.

В Князевке около двухсот пятидесяти домов. Среди жителей много детей. Поэтому для ребят нужна современная игровая площадка. Этим вопросом займемся вместе с жителями.

На встрече подняли и проблему, о которой не знала местная власть. Какими-то постройками перекрыт проход к земельным участкам многодетных семей. Будем по этому поводу разбираться. Как и по водоснабжению, борьбе с бродячими животными и покосу травы. Все вопросы, поднятые жителями, будем вместе решать», — отметил Николай Панков.