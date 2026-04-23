ПАО «Т Плюс» усиливает подготовку энергообъектов к отопительному сезону в Саратове и Балакове

ПАО «Т Плюс» применит новый организационный подход в подготовке к зиме энергообъектов Саратова и Балакова.

Весной и летом для реконструкций и ремонтов оборудования станций и тепловых сетей будет привлечено увеличенное количество бригад. Для этого в ремонтной кампании примут участие лучшие специалисты из других регионов работы «Т Плюс». А контроль над ходом ключевых работ руководители структурных подразделений будут осуществлять в усиленном режиме.

Комиссия штаба по подготовке к зиме под руководством управляющего директора АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юлии Чернявской и заместителя генерального директора по производству – главного инженера ПАО «Т Плюс» Александра Гришатова уже посетила улицу Степана Разина и проверила ход модернизации одной из важнейших магистральных теплотрасс центральной части Саратова. Чтобы повысить надёжность отопления и горячего водоснабжения жителей, энергетики поэтапно меняют здесь более 2100 метров трубопровода диаметром 720 мм.

Руководство «Т Плюс» проверило соблюдение графика реконструкции, достаточность и эффективность ограждений для безопасности жителей. Также комиссия оценила, насколько выполняющая работы подрядная организация укомплектована материалами, персоналом и спецтехникой.

Уже на следующей неделе «Т Плюс» командирует на Балаковскую ТЭЦ-4 ремонтников из соседних регионов. Дополнительные бригады усилят местные службы, что позволит синхронизировать работы на разном оборудовании, повысить эффективность и оперативность их выполнения.