После разгромного поражения новый главный тренер «Сокола» заявил о своей отставке

Тренер «Сокола» Евгений Харлачев объявил об отставке после разгрома 0:4.

Вечером 22 апреля официальный Telegram-канал футбольного клуба «Сокол» опубликовал видео с заявлением главного тренера Евгения Харлачева об уходе.

Отставке предшествовало разгромное домашнее поражение от красноярского «Енисея» (0:4). На пресс-конференции наставник признал, что переломить ситуацию не удалось, хотя команда пыталась привить футболистам психологию победителя.

«Моё пребывание здесь закончилось. Прошу прощения у болельщиков — не оправдал надежд ни руководителей, ни клуба. Я очень самокритичен и разочарован своей работой», — заявил Харлачев.

Напомним, специалист вернулся в «Сокол» всего месяц назад, подписав контракт до конца сезона 2026/27. До него команду тренировал черногорец Младен Кашчелан, покинувший клуб в середине марта по соглашению сторон.

Ольга Сергеева