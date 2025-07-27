Патриарх Кирилл выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Саратове

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл выразил соболезнования родственникам жертв, погибших в результате обрушения многоквартирного дома в Саратове, а также губернатору региона Роману Бусаргину.

Соответствующая информация опубликована на портале Московского патриархата.

В своем обращении Патриарх подчеркнул, что глубоко опечален произошедшей трагедией, и заверил, что священнослужители готовы оказать духовную помощь всем пострадавшим.

Как сообщалось ранее, 25 июля из-за взрыва газа в десятиэтажном здании произошло частичное разрушение конструкции.

По последним сведениям, жертвами инцидента стали семь человек.