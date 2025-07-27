Пенсионерка из Саратова потеряла 1,8 млн из-за телефонных мошенников

В Саратове 74-летняя местная жительница стала жертвой преступников, действующих по классической схеме. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

В начале июля женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником телефонной компании. Он убедил пенсионерку сообщить персональные данные под предлогом изменения «городского номера».

Позже мошенники, уже представляясь сотрудниками ФСБ, убедили женщину перевести все сбережения на «безопасный счет». 22 июля через банкомат было переведено 1,8 миллиона рублей.

Осознав обман, пострадавшая обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело.