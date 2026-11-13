Пермский «Молот» поднялся на третье место после победы над саратовским «Кристаллом»

Пермский «Молот» победой завершил серию из четырёх матчей на льду соперников в регулярном сезоне ВХЛ и поднялся на третье место в таблице.

В Саратове «Молот» обыграл «Кристалл» со счётом 5:3 (0:1, 2:0, 3:2). У пермяков шайбы забросили Колесников Е., Зилев, Лутцев, Колесников Н. и Ябелов, у хозяев — Польшаков, Болдырев и Ларичев.

Впереди у «Молота» шесть домашних матчей в Перми: 16 ноября — с «Олимпией», 18-го — с «Ижсталью», 23-го — с «Южным Уралом», 25-го — с «Магниткой», 27-го — с «Челметом», 29-го — с «Горняком».