«Петровские Золушки» получат новый дом

Волонтерской группе из Петровска предоставят для работы новое помещение.

Об этом сообщил глава района Максим Калядин.

— Недавно в их старом помещении отключили отопление, и работать стало практически невозможно. К тому же «Золушкам» там было уже тесно, ведь они делают столько вещей для наших бойцов на СВО! Это и плетение масксетей, и подготовка сухпайков, и сбор и отправка гуманитарной помощи.

На прошлой неделе предложил им переехать в свободное здание на Гоголя, 67. Это бывший детский сад, который мы сохранили, и теперь планируем сделать в нем центр для молодежных и общественных организаций.

Как и обещал, вместе с волонтёрами выбрали подходящие помещения, чтобы здесь было удобно работать. Сейчас подготавливаем здание для наших «Золушек», после чего поможем им с переездом.

В этом же центре в будущем разместим наше «Движение первых», юнармейцев и другие молодежные объединения. И на примере наши ребята смогут увидеть, что такое настоящий патриотизм, как работают наши волонтеры для СВО — и, конечно, помочь им, — написал Калядин в своем ТГ-канале.

Подготовила Ольга Сергеева