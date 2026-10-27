ПИУ РАНХиГС открыл свои двери для абитуриентов и их родителей

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В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина Президентской академии состоялся День открытых дверей.

Мероприятие посетили более 150 школьников и их родителей из Саратовской области.

Гости подробно ознакомились с образовательными программами Института, пообщались с ведущими преподавателями и задали вопросы представителям приёмной подкомиссии. В сопровождении первокурсников-волонтёров абитуриенты познакомились с инфраструктурой центрального кампуса и условиями проживания в общежитиях.

Для родителей была организована специальная встреча с и.о. директора ПИУ РАНХиГС Оксаной Ляпиной и заместителем директора Еленой Сергеевой, посвящённая особенностям приёмной кампании.

В театральном зале Института для старшеклассников активные и творческие студенты провели презентацию внеучебной деятельности. В формате подкаста начальник управления по молодёжной политике Иван Мещеряков рассказал абитуриентам о студенческих инициативах и возможностях самореализации студентов.

Многие абитуриенты заинтересовались Открытыми интеллектуальными конкурсами РАНХиГС, за победу в которых участники могут получить 7 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении.

Фотографии с мероприятия доступны в официальной группе Института ВКонтакте.

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