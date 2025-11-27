Почти 3 млрд рублей налогов заплатили самозанятые в бюджет Саратовской области

В День самозанятых минэкономразвития Саратовской области сообщило о значительном росте этого сектора экономики.

Согласно данным ведомства, в регионе официально работают свыше 182 тысяч специалистов — от кондитеров и строителей до дизайнеров.

Финансовые показатели демонстрируют весомый вклад самозанятых в экономику: их совокупный доход за период составил 73,3 млрд рублей, а в бюджет перечислено 2,8 млрд рублей налогов.

Статистика подтверждает популярность этого налогового режима. За год число зарегистрированных самозанятых в регионе выросло в 1,3 раза, а по сравнению с 2021 годом — в 18,1 раза.

Ольга Сергеева